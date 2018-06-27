Дети тайских рыбаков построили футбольное поле в море
Играть в футбол можно даже на воде, если сильно захотеть. Дети тайских рыбаков мечтали гонять мяч по полю, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
В плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. И тогда мальчишки построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад.
- 11:10 Дети тайских рыбаков построили футбольное поле в море
- 11:03 В Facebook отказались от выпуска собственного беспилотника на солнечных батареях
- 10:26 Госдепартамент объявил о намерении существенно расширить штат госслужащих
- 10:18 Ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС должна быть ускорена: ПА Евронест
- 10:16 Европарламент в будущем месяце ратифицирует соглашение Армения-ЕС: Гаспар Карапетян
- 10:16 Японский зонд преодолел более трех миллиардов километров за три года
- 10:08 Жители Армении этим летом вновь предпочитают страны, предлагающие доступный отдых у моря
- 10:08 В Instagram появится функция видеочата
- 10:04 S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+"
- 10:01 В Гватемале ряд поселков объявили необитаемыми после извержения вулкана
- 09:55 В Алеппо более 20 тысяч человек вернулись в свои дома
- 09:17 Землетрясение в Азербайджане: толчки ощущались и в Арцахе
- 09:15 Министерство здравоохранения призывает не купаться в декоративных водоемах и не купать там животных
- 09:04 Европейские индексы - 26-06-18
- 09:03 Американские индексы выросли - 26-06-18
- 09:02 Цены на цветные металлы - 26-06-18
- 09:01 Цены на драгоценные металлы - 26-06-18
- 08:59 Цены на нефть выросли - 26-06-18
- 26.06-21:43 Госдеп предупредил Турцию о санкциях в случае покупки у России С-400
- 26.06-21:12 Ни один конфликт в регионе Южного Кавказа не может иметь военного решения: выступление Ашотяна на заседании ПА “Евронест”
- 26.06-21:02 Эрдоган и Трамп договорились о встрече на полях саммита НАТО в Брюсселе
- 26.06-20:58 Предстоящие на 27 июня мероприятия
- 26.06-20:45 Серж Танкян и Мхитар Айрапетян обменялись мнениями по некоторым интересным проектам
- 26.06-20:10 Премьер-министр Армении принял регионального директора Всемирного банка
- 26.06-19:57 Совета Европы готов поддержать реформы в Армении
- 26.06-19:25 В Армении судьи свободны, привилегированных не будет: министр юстиции
- 26.06-19:16 Министр иностранных дел Армении принял представителя ЮНИСЕФ
- 26.06-18:36 Председатель НС Республики Арцах созвал рабочее совещание
- 26.06-18:07 Петербургская делегация возложила цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда
- 26.06-18:04 Замминистра иностранных дел Азербайджана приедет в Армению
- 26.06-17:59 Британские парламентарии выступили за увеличение оборонных расходов до 3% ВВП
- 26.06-17:42 Евросоюз может составить списки "безопасных стран" для беженцев
- 26.06-17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-06-18
- 26.06-17:33 Азиатские индексы - 26-06-18
- 26.06-17:30 Президент Республики Арцах провел рабочее совещание
17:28, 23.06.2018
Просмотрели 1484 раз Эксперты прогнозируют победу Эрдогана на президентских выборах в Турции
13:50, 23.06.2018
Просмотрели 1479 раз Благодаря разъяснительной работе военной полиции сданы оружие, боеприпасы и солдатское обмундирование
14:30, 22.06.2018
Просмотрели 1324 раз После смены власти в Армении многие хотят репатриировать
12:27, 22.06.2018
Просмотрели 1219 раз Председательство в ПАЧЭС перешло от Албании к Армении
17:21, 22.06.2018
Просмотрели 1207 раз Глава МИД Армении подтвердил приверженность мирному урегулированию карабахского вопроса