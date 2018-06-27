Дети тайских рыбаков построили футбольное поле в море

Играть в футбол можно даже на воде, если сильно захотеть. Дети тайских рыбаков мечтали гонять мяч по полю, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В плавучей деревне у острова Ко Паньи для этого просто не было места. И тогда мальчишки построили мини-стадион прямо на воде. Это случилось больше 30 лет назад.