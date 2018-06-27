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Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о накопительных пенсиях, принятый НС Армении


Президент Армении Армен Саркисян подписал ряд принятых ранее Национальным Собранием законов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Армен Саркисян, в частности, подписал поправки в закон РА «О накопительных пенсиях», в Налоговый кодекс РА, в законы РА «О нормативных правовых актах», «О благотворительности», «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц», «О воинской службе и статусе военнослужащего», «О гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка», «Об альтернативной службе».


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