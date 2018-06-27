Президент Армении Армен Саркисян выступил в Вашингтоне перед членами Конгресса и Сената

Прибывший с 3-дневным визитом в США президент Армении Армен Саркисян выступил 26-го июня в Вашингтоне перед членами Конгресса и Сената во время приема, посвященного 100-летию Республики Армения и установления армяно-американских дипломатических отношений.

Как передает «Арменпресс», мероприятие, организованное совместными усилиями посольства Армении в США, комитета Айадата Восточной Америки и Вашингтона, завершило череду празднований, посвященных 100-летию Республики Армения.

В мероприятии принимали участие члены армянской общины из различных штатов США, члены Конгресса и Сената США, высокопоставленные члены администрации США.

Президент Армении Армен Саркисян прибыл 26-го июня в Вашингтон, где он примет участие в ежегодном фестивале «Смитсоновского института» «Национальная жизнь», где в этом году будет представлено армянское национальное наследие.