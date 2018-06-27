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Ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС должна быть ускорена: ПА Евронест


На пленарном заседании ПА Евронест в соотношении голосов 41 – “за”, 5 – “против”, 5 – “воздержавшихся” принята срочная резолюция, инициированная председателем Постоянной комиссии НС по внешним связям, руководителем армянской делегации в структуре А.Ашотяном и представленная комиссией. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Документ касается ратификации национальными парламентами государств-членов ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС.

Экстренная резолюция, руководствуясь   ратификацией в 2018 г. Национальным Собранием РА Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, как еще одним подтверждением обязательства Армении развивать стратегические и амбициозные отношения с ЕС, призывает национальные парламенты государств-членов ЕС ускорить ратификацию Соглашения.

Резолюция подчеркивает важность ратификации Соглашения РА – ЕС до выборов Европарламента 2019 года.


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