Жители Армении этим летом больше всего путевок бронировали в Египте, Греции, Грузии. Удивительно, но популярным стал отдых в Черногории.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказали в турагентствах и Госкомитете по туризму Армении.

Почти во всех турагентствах сообщают, что жители Армении этим летом вновь предпочитают страны, предлагающие доступный отдых у моря: Египет, затем Грузию, из европейских стран – Грецию, в частности – Крит.

Директор турагентства «Гринуэй тур» Шушан Саргсян говорит, что выросло число туристов в Германию, Бельгию, Голландию. По сведениям агентства «Шелби тур», европейскими странами интересуются многие, из них реально едут в туры 30%. «В случае с европейскими странами есть проблема с визами, многие получают отказ»,- сказала директор агентства «Шелби тур» Зара Хачатрян.

По словам зампредседателя Госкомитета по туризму Армении Мехака Апресяна жители Армении выбирают страну в соответствии со своими целями, затем рассматривают ценовые предложения. «Больше всего ездят в Грузию, Египет, из европейских стран предпочитают Италию, Францию, Германию»,- сказал он.

Седи других частых направлений он отмечает Болгарию и Черногорию, куда стали ездить активнее, в связи с либерализацией визового режим с этой страной.

В этом году увеличилось число отдыхающих за рубежом в начале года. Летние пакеты стали бронировать еще с января, самый активный сезон каникул – июль-август.