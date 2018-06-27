Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в релизе агентства.

"S&P Global Ratings 26 июня 2018 года подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "AA+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "A-1+" для Соединенных Штатов Америки. Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство, сохранению рейтинга способствовали "стойкость и многообразие экономики, прочность институциональной системы, гибкость экономической политики", а также "уникальный статус США как эмитента лидирующей мировой резервной валюты".