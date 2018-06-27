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Землетрясение в Азербайджане: толчки ощущались и в Арцахе


Наблюдательная сеть Службы сейсмической защиты Армении зарегистрировала 27-го июня в 02:20по местному времени (22:20 по Гринвичу) землетрясение, координаты которого соответствуют 38.800 северной широты и 48.600 восточной долготы, что находится на 21 км северо-западнее города Ленкоран в Азербайджане. Глубина очага – 10 км, сила землетрясения - 4,4 магнитуд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы сейсмической защиты Армении.

В эпицентре сила подземных толчков равнялась 6 баллам. Землетрясение ощущалось в Гадруте силою в 2-3 балла и в городе Степанакерт силою в 2 балла.


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