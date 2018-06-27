Министерство здравоохранения призывает не купаться в декоративных водоемах и не купать там животных

Министерство здравоохранения Армении призывает не купаться в декоративных водоемах и не купать там животных, поскольку вода в них не обеззараживается и может содержать опасные микроорганизмы и бактерии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Для предупреждения подобных случаев Министерство здравоохранения Армении обратилось к мэрии Еревана и муниципалитетам его административных районов.

ЗАО «Водные сооружения» мэрии Еревана установило таблички с запретом купаться и купать животных в соответствующих местах, которые периодически инвентаризуются и обновляются.

В то же время, ЗАО «Водные сооружения» мэрии Еревана создало мобильную группу, которая объезжает водоеомы и ведет там разъяснительную работу.