Европейские индексы - 26-06-18

МОСКВА, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.29% и составил 12234.34 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.05% и составил 5281.29 пункта, британский FTSE вырос на 0.37% и составил 7537.92 пункта, а российский RTSI снизился на 0.59% и составил 1113.60 пункта.