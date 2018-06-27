Цены на цветные металлы - 26-06-18

ЛОНДОН, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.11% и составила 2143.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.97% и составила 6720.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.58% и составила 2413.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.44% и составила 14605.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.10% и составила 20150.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.64% и составила 2843.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 79000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.