Ни один конфликт в регионе Южного Кавказа не может иметь военного решения: выступление Ашотяна на заседании ПА “Евронест”

На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест глава армянской делегации Армен Ашотян выступил с речью, в которой подчеркнул важность мира и стабильности на Южном Кавказе. Как сообщает Арменпресс, Армен Ашотян отметил, что для каждого должен быть приемлем принцип, что ни один конфликт в регионе Южного Кавказа не может иметь военного решения.

В этом контексте Армен Ашотян коснулся также урегулирования нагорно-карабахского конфликта. “Урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно основываться исключительно на принципах самоопределения, территориальной целостности и неприменения от силы или угрозы силой”, - сказал Ашотян.

Армен Ашотян также выразил надежду, что регион Восточного партнерства когда-нибудь станет колыбелью мира и сотрудничества.

Армянский депутат коснулся также недавних политических событий в Армении, всестороннего партнерства и важности ратификации соглашения Армения-ЕС.

В своем выступлении Ашотян подчеркнул, что новое правительство является результатом законного выбора парламента, что является очень важной конституционной основой с точки зрения дальнейшего демократического развития Армении.

Коснувшись сотрудничества с новым правительством Армении, Армен Ашотян подчеркнул важность искоренения нетерпимости, продвижения политического плюрализма, обеспечения свободы печати, соблюдения права на свободное выражение мнения, исключения судебных преследований по политическим мотивам.

В своем выступлении коснулся также изменений в Избирательном кодексе, в этом контексте подчеркнув важность избирательной реформы и политического консенсуса, участия общественности и соблюдения международных принципов, в частности Венецианской комиссии и рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ.

Обращаясь к Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, Армен Ашотян придал важность скорой ратификации соглашения в парламентах стран-членов ЕС до выборов в Европейский парламент в 2019 году. В процессе развития отношений с Европейским союзом Армен Ашотян придал большое значение более широкому использованию принципа «больше за большее», уделяя особое внимание идеологическим ценностям, основанным на поддержке и сотрудничестве в политической и других сферах.