Эрдоган и Трамп договорились о встрече на полях саммита НАТО в Брюсселе

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер поздравил своего турецкого коллегу с победой на выборах 24 июня, они договорились о встрече на полях саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

"Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп поздравил нашего президента с победой на выборах 24 июня и пожелал ему успехов. Они заявили, что с нетерпением ожидают встречи на полях саммита НАТО, который пройдет 11-12 июня в Брюсселе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба лидера подтвердили свою решимость развивать в предстоящий период двустороннее сотрудничество во всех сферах, прежде всего, в оборонной и военной промышленностях. Они также подчеркнули важность продолжения совместной работы по реализации "дорожной карты" по сирийскому Манбиджу и в борьбе с терроризмом.

В Турции 24 июня прошли президентские и парламентские выборы. Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,59%, его основной соперник Индже набрал 30,64%. На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 41,85%, националистическая Партия национального движения набрала 10,9%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 52,75% голосов и большинство мест в парламенте.

Окончательные итоги выборов будут оглашены 5 июля.