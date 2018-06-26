Серж Танкян и Мхитар Айрапетян обменялись мнениями по некоторым интересным проектам

Всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a down Серж Танкян и министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян обменялись мнениями по некоторым интересным проектам. Серж Танкян также встретился с министром культуры Армении Лилит Макунц.

Как сообщает Арменпресс, Серж Танкян опубликовал фотографию с министром диаспоры Мхитаром Айрапетяном в Instagram и написал: “Знакомьтесь с новым министром диаспоры Армении Мхитаром Айрапетяном. Мы обменялись идеями по нескольким интересным проектам”.

Серж Танкян также опубликовал фотографию с министром культуры Армении Лилит Макунц. “Приветствуйте министра культуры Армении. Много чего нужно сделать для Армении”, - написал он.