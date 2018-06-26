Премьер-министр Армении принял регионального директора Всемирного банка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил важность активного и продуктивного сотрудничества между правительством Республики Армения и Всемирным банком и выразил надежду, что происходящие в нашей стране позитивные изменения позволят реализовать новые программы в двустороннем сотрудничестве. Никол Пашинян коснулся приоритетов правительства и реализуемых в различных сферах реформ, направленных на борьбу с коррупцией и монополиями, экономическое развитие, улучшение предпринимательской среды и т.д. Глава правительства подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в расширении сотрудничества со Всемирным банком по этим направлениям.

Мерси Тембон подчеркнулa, что Всемирный банк готов способствовать реализации программ правительства и развитию важных для нашей экономики сфер. Региональный директор Всемирного банка поприветствовала программы нового правительства по реализации институциональных изменений и добавила, что ВБ готов участвовать в разработке и развитии стратегической концепции дальнейшего развития Армении.

В ходе встречи собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием сотрудничества Армения-ВБ.