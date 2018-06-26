В Армении судьи свободны, привилегированных не будет: министр юстиции

Министр юстиции Армении Артак Зейналян 26 июня принял участие в мероприятии на тему “Формирование и развитие административной юстиции в Республике Армении”. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественных связей министерства юстиции, мероприятие было проведено в рамках проекта GIZ «Правовая гармонизация с европейскими стандартами на Южном Кавказе».

В мероприятии также приняли участие защитник прав человека Арман Татоян, председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян, замминистра юстиции Артур Ованнисян, исполняющий обязанности председателя Кассационного суда Ерванд Хундкарян, посол Германии в Армении Бернхард Матиас Кисслер, судьи, немецкие эксперты и другие.

Министр Зейналян поприветствовал участников конференции и поздравил их с 10-летием Административного суда.

По словам министра, сегодня правительство Армении пользуется большой популярностью: это также должно стать прорывом для судебной власти. “В Армении действует принцип верховенства права, а также принятые на международном уровне обязательства. Часто юридические формулы противоречат Конституции, международным договорам и решениям Европейского суда.

И у нас есть многочисленные судебные акты Административного суда, в которых есть это противоречие, и применяются прямые правовые акты с более высокой юридической силой. Такие судебные акты вызывают гордость на международных аренах. Было бы хорошо, если бы это было закономерностью, а не исключением”, - сказал Артак Зейналян.

Министр также коснулся того факта, что были государственные органы, которые не проигрывали в Административном суде, а если и проигрывали, то настолько редко, что были просто незаметны. “”, - сказал министр Зейналян и призвал судей выполнять правосудие на основе знаний, совести и от имени Республики Армения.