Министр иностранных дел Армении принял представителя ЮНИСЕФ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 26 июня принял представителя Детского фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) Таню Радочай.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, министр Мнацаканян высоко оценил деятельность ЮНИСЕФ в Армении, направленную на защиту прав детей, а также решение вопросов здравоохранения и образования посредством различных программ и инициатив. Министр иностранных дел отметил, что наряду с эффективностью этих усилий некоторые вопросы по-прежнему вызывают озабоченность, и Армения продолжит принимать меры по защите прав детей, в том числе посредством законодательных реформ. Выразив благодарность за прием, представитель ЮНИСЕФ в Армении подчеркнула прогресс, достигнутый в области защиты детей в Армении в последние годы.

Министр Мнацаканян также затронул вопрос достижения целей устойчивого развития ООН, подчеркнув важность в этом контексте сотрудничества с партнерскими организациями. Министр подчеркнул, что Армения входит в число стран, которые представят свои добровольные национальные пересмотры по целям устойчивого развития.

Собеседники обсудили вопросы защиты прав детей, проблем и приоритетов в этой области, реализации совместных программ и новых инициатив. В этой связи была подчеркнута важность реагирования на проблемы детей, живущих в приграничных районах.

Министр иностранных дел Армении и представитель ЮНИСЕФ также затронули повестку творческого образования, подчеркнул опыт и успехи, достигнутые в Армении в этой области, в лице Центра творческих технологий “Тумо”, учебного центра SMART, положительного опыта образовательной платформы Dasaran.am и возможности разработки на этой основе новых проектов.

В конце встречи Зограб Мнацаканян и Таня Радочай подписали соглашение План действий на 2018 год по Плану сотрудничества Армения-ЮНИСЕФ 2016-2020 годов.