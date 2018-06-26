Петербургская делегация возложила цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда

Делегация, возглавляемая вице-губернатором Санкт-Петербурга Анной Митяниной, в административном районе Арабкир возложила цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда, воздав дань уважения памяти сотен тысячи жертв блокады.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, членов делегации сопровождали начальник управления внешних связей аппарата мэрии Еревана Давид Геворгян и начальник управления по социальному обеспечению Рузанна Закарян.

Стоит отметить, что подаренный северной столицей РФ в 2015 году памятник своеобразный знак благодарности за заботу, которая была оказана детям, чудом пережившим блокаду Ленинграда и нашедшим приют в Армении.

Делегация встретилась также с ветеранами блокадного Ленинграда, проживающими в Ереване по сей день, которые заверили, что столица Армении их приняла как родных и всегда проявляла заботу.