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Петербургская делегация возложила цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда


Делегация, возглавляемая вице-губернатором Санкт-Петербурга  Анной  Митяниной, в административном районе Арабкир возложила  цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда, воздав дань уважения памяти сотен тысячи жертв блокады.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, членов делегации сопровождали начальник управления внешних связей аппарата мэрии Еревана Давид Геворгян и начальник управления по социальному обеспечению Рузанна Закарян.

Стоит отметить, что   подаренный северной столицей РФ в 2015 году памятник своеобразный знак благодарности за  заботу, которая была оказана детям, чудом пережившим блокаду Ленинграда и нашедшим приют в Армении.

Делегация  встретилась также с ветеранами блокадного Ленинграда, проживающими в Ереване по сей день, которые заверили, что столица Армении их приняла как родных и всегда проявляла заботу.




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