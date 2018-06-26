Британские парламентарии выступили за увеличение оборонных расходов до 3% ВВП

Великобритания должна увеличить ежегодные расходы на оборону до 3% ВВП, или до £60 млрд (почти $80 млрд), чтобы сохранять влияние и пользоваться авторитетом в Вашингтоне и у других союзников по НАТО. Такое мнение выразили авторы распространенного во вторник доклада комитета Палаты общин британского парламента по обороне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2016-2017 финансовом году (начинается в апреле) в Соединенном Королевстве на нужды вооруженных сил было израсходовано £35,3 млрд ($47 млрд), или 2% ВВП в соответствии с требованиями Североатлантического альянса.

"Расходы на оборону - это область, с помощью которой необходимо направить мощный сигнал как нашим союзникам, так и врагам", - заявил глава комитета Джулиан Льюис.

"Взаимодействие между Великобританией и США в оборонной области - одна из составляющих двусторонних отношений, - подчеркивается в докладе. - Однако это будет реально продолжаться в том случае, если военный потенциал Великобритании будет сохранять совместимость с американским и облегчать бремя США в данной сфере".

Ранее авторы доклада комитета Палаты общин по контролю над расходованием государственных средств констатировали, что ВС не в состоянии выполнить планы по закупке новейших вооружений, в том числе истребителей, подлодок и бронетранспортеров, из-за нехватки по меньшей мере £20 млрд ($27 млрд).

Аудиторы указали на "значительный разрыв между планируемым и реальным" и предупредили, что нехватка средств может превысить в ближайшее десятилетие £20 млрд. Речь идет о дополнительных расходах, превышающих обнародованный ранее бюджет на этот же период в размере £178 млрд (почти $241 млрд).

Авторы доклада частично связывают это с возможным значительным сокращением в ближайшее десятилетие военного бюджета Соединенного Королевства.





