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Азиатские индексы - 26-06-18


ТОКИО, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.02% и составил 22342.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.16% и составил 1731.07 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.52% и составил 2844.51 пункта, а HANG SENG снизился на 0.28% и составил 28881.40 пункта.




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