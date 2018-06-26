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Президент Республики Арцах провел рабочее совещание


Президент Республики Арцах Бако Саакян 26 июня провел рабочее совещание с группой членов оперативного штаба по устранению последствий имевших место в июне сего года сильного ветра и града, во главе с государственным министром Григорием Мартиросяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был рассмотрен ход осуществления работ и ряда мероприятий. Президент дал соответствующие поручения по их надлежащему выполнению.




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