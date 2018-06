В сети восхитились поступком умирающей учительницы

Пользователей соцсетей восхитило последнее желание умирающей учительницы Тэмми Уодделл из США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В качестве последней просьбы женщина попросила вместо цветов принести на ее похороны рюкзаки со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных семей, сообщил ее брат Брэд Джонсон в твиттере.

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH