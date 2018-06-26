В сети восхитились поступком умирающей учительницы

Пользователей соцсетей восхитило последнее желание умирающей учительницы Тэмми Уодделл из США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В качестве последней просьбы женщина попросила вместо цветов принести на ее похороны рюкзаки со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных семей, сообщил ее брат Брэд Джонсон в твиттере.

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH — Dr. Brad Johnson (@DrBradJohnson) 19 июня 2018 г.

"Учитель до последнего вздоха", — написал Джонсон.

Мужчина отметил, что на церемонию прощания пришли около ста учителей, которые отнесли рюкзаки в свои школы. Пользователи твиттера восхитились поступком женщины.

"Совершенно прекрасно, уверена, она была отличной женщиной и учителем с добрым сердцем", —написала @kdgcoach.

"Я учитель и мне нравится эта идея. Хочу поделиться ей со всеми моими коллегами, возможно, мы сможем сделать это традицией", — добавила @NaomiA281.

"Мурашки по коже от этой истории", — написал один из пользователей.

"Настоящий педагог", — согласились в комментариях.