Астронавт Базз Олдрин подал в суд на своих детей

Американский астронавт Базз Олдрин подал в суд на двух своих детей и бывшего бизнес-менеджера. Олдрин обвиняет их в незаконном присвоении средств, а также в том, что они подрывают его репутацию, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Астронавт обратился в суд в штате Флорида с ответным иском: за неделю до этого дети Олдрина решили в судебном порядке забрать у отца контроль над его финансами.

Родственники утверждают, что у них другого выбора: по их словам, 88-летний Олдрин впадает в старческое слабоумие (или, как говорится в их исковом заявлении, "страдает от снижения когнитивных способностей") - и, соответственно, ему необходим опекун.

20 июля 1969 года Базз Олдрин стал вторым человеком, ступившим на Луну.

В интервью Wall Street Journal Олдрин, полковник ВВС США в отставке, сказал, что: "Никто даже близко не может подумать, что мне требуется опекун".

В своем ходатайстве он также утверждает, что его сын, дочь и бывший бизнес-менеджер Кристина Корп подорвали его "личные романтические отношения", запретив ему жениться.