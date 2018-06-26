Президент Армении в Париже провёл встречи с руководителями крупных французских компаний

Президент Республики Армения Армен Саркисян 24-25 июня в рамках визиа в Париж встретился с руководителями более двух десятков крупных французских предприятий, в числе которых «Dassault systemes», «Channel», банк «Crédit Agricole», «Aéroport de Paris», «Lactalis group», «CNIM», «Egis-Group», «Surys» и другие компании.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встречах президент Саркисян представил инвестиционную среду Армении, в частности, в свете происшедших в Армении внутриполитических преобразований, осуществляемых новой властью реформ, направленных на формирование равной и законной предпринимательской среды. Президент подтвердил готовность и решимость властей создать необходимые для зарубежных инвестиций благоприятные условия.

Он подчеркнул привлекательность инвестирования в Армению потенциалом и возможностями войти на рынки Евразийского экономического союза и Ирана.

Президент Саркисян коснулся также предстоящего в октябре этого года в Ереване бизнес-форума, который пройдёт в рамках саммита Международной организации Франкофонии. Он пригласил руководителей компании принять активное участие в форуме.