По мнению политолога Александра Искандаряна, общественные группы подсознательно считают виновными за насущные проблемы конкретных людей. Они верят, что все проблемы могут решиться при смене личностей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал политолог Александр Искандарян, комментируя громкие задержания последних дней. «Великие революции, в основном, строятся на идеологиях не «во имя», а «против». Приходящие к власти говорят, что сменят элиты, будут бороться с коррупцией, и народ думает, что проблема заключается в личностях, и сменив их, можно будет решить проблены»,- сказал он.

В этих условиях он не считает удивительными аресты представителей бывших элит. Они присущи всем бархатным революциям, поскольку у общества – большие ожидания, и их надо оправдать. Кроме того, аресты и задержания связаны с предстоящими выборами.

«Общество ожидает резких перемен, однако для этого нужно время, и надо показать примеры борьбы, что сегодня и делается. Не будем забывать – предстоят выборы, и надо сохранять влияние в обществе»,- сказал он.

По его словам, неслучайно действия органов правопорядка направлены против влиятельных и одиозных фигур, например, Манвела Григоряна и Александра Саргсяна. По мнению Александра Искандаряна, последние действия СНБ служат поддержанию рейтинга властей