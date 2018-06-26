По мнению Александра Искандаряна, последние действия СНБ служат поддержанию рейтинга властей
По мнению политолога Александра Искандаряна, общественные группы подсознательно считают виновными за насущные проблемы конкретных людей. Они верят, что все проблемы могут решиться при смене личностей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал политолог Александр Искандарян, комментируя громкие задержания последних дней. «Великие революции, в основном, строятся на идеологиях не «во имя», а «против». Приходящие к власти говорят, что сменят элиты, будут бороться с коррупцией, и народ думает, что проблема заключается в личностях, и сменив их, можно будет решить проблены»,- сказал он.
В этих условиях он не считает удивительными аресты представителей бывших элит. Они присущи всем бархатным революциям, поскольку у общества – большие ожидания, и их надо оправдать. Кроме того, аресты и задержания связаны с предстоящими выборами.
«Общество ожидает резких перемен, однако для этого нужно время, и надо показать примеры борьбы, что сегодня и делается. Не будем забывать – предстоят выборы, и надо сохранять влияние в обществе»,- сказал он.
По его словам, неслучайно действия органов правопорядка направлены против влиятельных и одиозных фигур, например, Манвела Григоряна и Александра Саргсяна. По мнению Александра Искандаряна, последние действия СНБ служат поддержанию рейтинга властейНорайр Шогикян