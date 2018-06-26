На заседании совета 26-го июня, ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной – 6%. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

По сведениям ЦБ Армении, в мае 2018 года отмечен спад цен на 1.0% по сравнению с 0.2% за май прошлого года. Инфляция в разрезе 12 месяцев продолжала снижаться, составив в конце месяца 1.6%. Этому способствовали сезонные удешевления продукции, причем, инфляция оказалась ниже прогнозируемой ЦБ Армении.

Во внешнем сегменте сохраняются положительные тенденции к экономическому росту. В партнерских странах наблюдаются инфляционные ожидания в связи с ожидаемым ужесточением кредитной политики, что выражается увеличением рисков развивающихся стран на международных финансовых рынках и повышением ставок по ценным бумагам. В связи с этим ЦБ Армении прогнозирует определенные инфляционные риски.

Во втором квартале 2018 года экономическая активность оценивается выше прогнозируемой, в связи с ростом в областях строительства и услуг. По оценкам ЦБ Армении, валовой спрос повлиял на инфляцию слабее ожидаемого.

С учетом указанного, ЦБ Армении считает целесообразным оставить ставку рефинансирования неизменной – 6%.