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Не менее 15 человек погибли во Вьетнаме из-за наводнений


По меньшей мере 15 человек стали жертвами наводнений и схода оползней на севере Вьетнама, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут поисковые работы.

В результате схода оползней разрушены жилые дома и автомобильные дороги, в некоторых районах нарушена подача электроэнергии.

Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшее время дожди не прекратятся и ситуация может осложниться.

Агентство отмечает, что период дождей длится во Вьетнаме с июня по ноябрь. Ежегодно в результате наводнений и штормов в стране погибают сотни людей, а материальный ущерб оценивается в миллионы долларов.

 

 




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