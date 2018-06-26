Биологи из США создали генную терапию для лечения аутизма

Ученые из Техаса и Калифорнии создали первую генную терапию, которая ликвидирует поломки в Х-хромосоме, связанные с развитием тяжелых форм аутизма, и успешно проверили ее на мышах. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

"Лекарства от аутизма пока не существует. Многие перспективные препараты, воздействующие на белки, связанные с его развитием, провалились в клинических испытаниях. Нам впервые удалось поменять структуру одного из "генов аутизма" и добиться исчезновения некоторых его симптомов", — заявил Хе-ён Ли (Hye Young Lee) из университета Техаса в Остине (США), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным органов здравоохранения США, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 68 детей в мире. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%.

Успешное завершение этих экспериментов, как отмечает Ли, побудило его команду приступить к разработке других версий генной терапии, направленной на борьбу с аутизмом.