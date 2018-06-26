Мы нуждаемся в более ответственной и разумной переговорной стороне: Ответ Зограба Мнацаканяна Алиеву
15:50, 26 Июнь, 2018
Процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ альтернативы не может иметь. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Twitter министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, откликаясь на громкие высказывания президента Азербайджана Алиева.«Процесс мирного урегулирования карабахского конфликта может идти только путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Неуместно провоцировать войну и демонстрировать военную силу. Это достойно сожаления, если не бессмысленно. Противоречивость языков для внутреннего потребления и за столом переговоров не работает. За столом переговоров мы нуждаемся в более ответственной и разумной переговорной стороне»,- пишет он.
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