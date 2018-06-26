В борьбе с коррупцией мы должны строго следовать законности и защите прав человека: Премьер-министр Армении Никол Пашинян Save

В ходе совещания с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором принимали участие и руководители силовых ведомств Армении, обсуждался ход борьбы с коррупцией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации правительства Армении.

«Думаю, сегодня ход борьбы с коррупцией – самая обсуждаемая тема в Армении. Наблюдается серьезная активность правоохранительных органов в этом направлении. Это естественно, поскольку мы заявили о приоритетности борьбы с коррупцией. В борьбе с коррупцией мы должны строго следовать законности и защите прав человека, чтобы действия правоохранительных органов в этом направлении не давали повода к комментариям. Когда мы открыли в Армении страницу борьбы с коррупцией, одновременно закрыли страницу политзаключенных и репрессий по политическим мотивам. Считаю очень важным, чтобы действия правоохранительных органов в этом направлении не давали повода к комментариям. Считаю очень важным, чтобы мы пришли в этом формате к общему знаменателю и были уверены в том, что – во-первых, борьба с коррупцией продолжится, во-вторых – что процесс продолжится с максимальной эффективнотью, а законность и права человека будут гарантированы»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Участники совещания затем доложили о проделанной и запланированной работе на стезе борьбы с коррупцией. Говорилось также о повышении эффективности содействия правоохранительных органов.