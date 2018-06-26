Папа Франциск встретился с президентом Франции

Папа Римский Франциск принял президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе аудиенции в Апостольском дворце во вторник, как передает Арменпресс, об этом сообщает новостной телеканал Rai News 24.

Их первая встреча началась с "сердечных рукопожатий" и прошла за закрытыми дверями в рабочей библиотеке понтифика. Беседа продолжалась 45 минут. Французского лидера сопровождает супруга Брижит и группа общественных и государственных деятелей страны. Программой визита предусмотрены также переговоры Макрона с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и папским "министром иностранных дел" (секретарем по отношениям с государствами) архиепископом Полем Ричардом Галлахером.

Во второй половине дня президент Франции будет участвовать в торжественной церемонии в Соборе святого Иоанна Крестителя. Политику будет присвоен титул почетного каноника базилики и вручен крест святого Иоанна. Начиная со средних веков эта награда вручается французским королям и президентам. Среди предшественников Макрона, получивших этот орден, - президенты Де Голль, Жискар д'Эстен, Ширак и Саркози, отмечают обозреватели.





