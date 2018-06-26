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Bloomberg: Apple готовит к запуску новые наушники линейки AirPods


Компания Apple планирует выпустить новую версию наушников линейки AirPods. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, новые наушники будут оснащены биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма, а также будут защищены от попадания капель воды.

Новые наушники будут дороже предыдущей версии ($159 - прим. ТАСС) и появятся на рынке не ранее 2019 года.





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