Bloomberg: Apple готовит к запуску новые наушники линейки AirPods

Компания Apple планирует выпустить новую версию наушников линейки AirPods. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, новые наушники будут оснащены биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма, а также будут защищены от попадания капель воды.

Новые наушники будут дороже предыдущей версии ($159 - прим. ТАСС) и появятся на рынке не ранее 2019 года.