Bloomberg: Apple готовит к запуску новые наушники линейки AirPods
Компания Apple планирует выпустить новую версию наушников линейки AirPods. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, новые наушники будут оснащены биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма, а также будут защищены от попадания капель воды.
Новые наушники будут дороже предыдущей версии ($159 - прим. ТАСС) и появятся на рынке не ранее 2019 года.
- 16:45 Елизавета II одобрила билль о Brexit
- 16:17 ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной – 6%
- 15:59 Не менее 15 человек погибли во Вьетнаме из-за наводнений
- 15:56 Биологи из США создали генную терапию для лечения аутизма
- 15:50 Мы нуждаемся в более ответственной и разумной переговорной стороне: Ответ Зограба Мнацаканяна Алиеву
- 15:45 В борьбе с коррупцией мы должны строго следовать законности и защите прав человека: Премьер-министр Армении Никол Пашинян Save
- 15:35 Папа Франциск встретился с президентом Франции
- 15:32 Bloomberg: Apple готовит к запуску новые наушники линейки AirPods
- 15:25 Вопрос амнистии по части штрафов и пеней по сельскохозяйственным кредитам относится к компетенции банков: Премьер-министр Армении Никол Пашинян
- 15:07 Биотехнологи из США создали первые инсулиновые пилюли
- 15:05 Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания иностранцев
- 14:59 ЕАБР принял новую Стратегию: увеличение инвестиционного портфеля, финансирование новых отраслей, расчетное обслуживание
- 14:54 Премьер-министр Грузии объявил о сокращении числа министерств в новом правительстве
- 14:49 В Англии можно арендовать коттедж напротив дома, где родился Гарри Поттер
- 14:35 Мудрость не передается по наследству: пресс-секретарь МИД Армении о заявлениях Алиева
- 14:34 Президент Македонии отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны
- 14:15 СМИ: США заморозили финансовую помощь Палестине
- 14:03 В Мумбае не менее десяти человек погибли из-за проливных дождей
- 13:50 ЧМ-2018: как японские фанаты приучили других убирать за собой
- 13:41 В Южной Корее 32 человека пострадали при взрыве на стройке, сообщили СМИ
- 13:31 Карен Карапетян покинет пост первого зампредседателя РПА
- 13:26 В Армении имеются неоптимально сформированные судебные территории: Гагик Арутюнян
- 13:21 Умер поэт Андрей Дементьев
- 13:18 СМИ: сирийская армия овладела несколькими населенными пунктами на юге-западе страны
- 13:15 В Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов
- 13:08 Австралиец заснял выпрыгнувшего из воды 20-тонного кита
- 13:02 Отшельника, 30 лет жившего на необитаемом острове в Японии, вернули к людям
- 12:51 В Ереване будет прекращена эксплуатация микроавтобусов по маршруту номер 11
- 12:42 Очередное заседание Совета старейшин Еревана состоится в сентябре
- 12:40 Не надо спешить и забегать вперед: Камо Ареян – об отставке Тарона Маргаряна
- 12:16 Я не могу персонифицировать, кто должен оказаться за решеткой: Пашинян – о Роберте Кочаряне
- 12:14 Разведчики ЮВО совершенствуют навыки применения современных средств разведки в горах Армении
- 12:07 Трамп оценил свои отношения с женой
- 12:04 Хозяйственники сферы общепита не зарегистрировали часть работников: по 3 эпизодам КГД обнаружил 76 незарегистрированных работников
- 11:55 В Личке построена внутренняя сеть водоснабжения
21:16, 19.06.2018
Просмотрели 1699 раз Компания «Газпром-Армения» снижает цену на газ для социально необеспеченных потребителей
18:53, 19.06.2018
Просмотрели 1454 раз Газета «Коммерсант» сообщает о намерении Москва поставить Еревану боевые самолеты Су-30СМ
13:50, 23.06.2018
Просмотрели 1405 раз Благодаря разъяснительной работе военной полиции сданы оружие, боеприпасы и солдатское обмундирование
17:28, 23.06.2018
Просмотрели 1379 раз Эксперты прогнозируют победу Эрдогана на президентских выборах в Турции
13:38, 19.06.2018
Просмотрели 1331 раз МИД Ирана: на Ближнем Востоке размещено 80 ядерных зарядов