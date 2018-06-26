Биотехнологи из США создали первые инсулиновые пилюли

Медики из Калифорнии и Бостона создали инсулиновые таблетки, способные пережить "путешествие" через желудок и доставить нужное количество гормона в организм диабетика. Как передает Арменпресс, их описание было опубликовано в журнале PNAS.

"Если просто взять и выпить инсулин, то его молекулам придется преодолеть огромную массу препятствий перед тем, как они смогут проникнуть в кровоток. Мы создали своеобразный "швейцарский нож", в который встроены все необходимые инструменты для защиты инсулина от тех угроз, которые он встречает на своем пути", — заявил Самир Митраготри из Гарварда (США).

По статистике ВОЗ, сегодня в мире насчитывается около 340 миллионов людей, страдающих от диабета. Большая часть из них вынуждена принимать по две или даже по 5-6 инъекций инсулина в день для того, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.

Как надеются Митраготри и его коллеги, их таблетки пройдут все фазы клинических испытаний и опытов на животных в самое короткое время, и появятся в аптеках уже в ближайшие несколько лет.



