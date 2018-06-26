ЕАБР принял новую Стратегию: увеличение инвестиционного портфеля, финансирование новых отраслей, расчетное обслуживание

Совет Евразийского банка развития (ЕАБР, Банк) на своем заседании утвердил новую среднесрочную Стратегию Банка на 2018–2022 годы. Заседание прошло под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан, Председателя Совета ЕАБР Бахытжана Сагинтаева.

В соответствии с утвержденной Стратегией, Банк продолжит фокусировать свою деятельность на финансировании проектов с сильным интеграционным эффектом и национальных проектов развития.

Планируется, что к концу 2022 года произойдет увеличение объема текущего инвестиционного портфеля Банка с 2,3 до 3,6 млрд долл. США, а общий объем новых проектов ЕАБР составит 4,6 млрд долл. США. Целевой «оптимальный» размер участия Банка в проектах планируется в диапазоне от 20 до 200 млн долл. США, однако это не исключает возможности финансирования и менее дорогостоящих проектов, прежде всего, в государствах-участниках со сравнительно небольшими экономиками.

Традиционно Банк продолжит вести активную инвестиционную деятельность в областях инфраструктурного развития, электроэнергетики, машиностроения, металлургии, в химической, нефтехимической, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях. Новыми целевыми отраслями для Банка станут агропромышленный комплекс и информационные технологии, развитие которых имеет стратегически важное значение для государств — участников ЕАБР.

Банк планирует начать предоставление новой услуги по расчетному обслуживанию. Уже сегодня эта услуга пользуется спросом среди клиентов ЕАБР.

В рамках новой Стратегии ЕАБР намерен расширить свою ресурсную базу в национальных валютах государств-участников, которые пользуются наибольшим спросом со стороны клиентов Банка. Планируется активизировать взаимодействие ЕАБР с органами государственной власти участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по системному подключению Банка к различным механизмам, нацеленным на углубление интеграционных процессов между экономиками стран ЕАЭС, реализацию совместных и национальных проектов, подготовку профильных программ с министерствами и ведомствами акционеров.

ЕАБР продолжит развивать сотрудничество с международными организациями и многосторонними финансовыми институтами, работающими в регионе, в том числе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Новым банком развития и др.

В части институционального развития Банк намерен повысить эффективность деятельности своих территориальных представительств за счет фокусировки их работы на инвестиционном процессе — поиске, подготовке и сопровождении реализации проектов.

Совет Банка является высшим органом управления ЕАБР, осуществляющим общее руководство его деятельностью. Он формируется из представителей государств-участников Банка. В работе Совета ЕАБР в Астане приняли участие Вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, Министр финансов Республики Беларусь Владимир Амарин, Премьер-Министр Республики Казахстан, Председатель Совета ЕАБР Бахытжан Сагинтаев, Министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов, Министр экономики Кыргызской Республики Олег Панкратов, заместитель Министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак, Министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода.