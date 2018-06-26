Премьер-министр Грузии объявил о сокращении числа министерств в новом правительстве

Количество министерств в новом правительстве Грузии сократится с нынешних 13 до 10, при этом будет одно госминистерство. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник на брифинге в Тбилиси премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Решено осуществить сокращение количества министерств в правительстве с 13 до 10, в новом правительстве, как и в нынешнем, будет одно государственное министерство (речь идет о госминистерстве по вопросам примирения и гражданского равноправия - прим. ТАСС), - сказал он. - Это будет оптимальное количество министерств, которое позволит эффективно и оперативно решать существующие в стране проблемы".





