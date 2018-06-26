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В Англии можно арендовать коттедж напротив дома, где родился Гарри Поттер


В Англии владельцы коттеджа, расположенного напротив дома, снятого в фильмах о Гарри Поттере, сдают его в аренду всем желающим,  как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

Вымышленное место рождения волшебника Гарри Поттера – Годрикова впадина, в реальности – средневековая деревня Лавенем в Суффолке. Здесь и находится так называемый дом де Вер, прославившийся благодаря кино.

Сфотографироваться на фоне фасада здания  приезжают поклонники со всего мира. По слухам, дверь дома – вторая по популярности в Англии, после двери официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит,10 в Лондоне.

Здание напротив можно арендовать на троих от 410 до 610 фунтов стерлингов в неделю.




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