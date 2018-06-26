Министр иностранных дел Армении принял главу Армянской федерации ради правосудия и демократии США

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 26 июня принял главу Армянской федерации ради правосудия и демократии США (“Ай Дат”) Раффи Амбаряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, министр Мнацаканян подчеркнул активную роль Армянской федерации ради правосудия и демократии США в жизни армянской общины Америки и ее деятельность, направленную на озвучивание вопросов всеармянской повестки дня среди администрации США.

Раффи Амбарян представил министру иностранных дел Мнацаканяну деятельность комиссии Ай Дата Америки, ее текущие и будущие программы.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-американских отношений, стороны обменялись мнениями о совместных шагах, которые необходимо предпринять для реализации программ всеармянского значения.