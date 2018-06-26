Мудрость не передается по наследству: пресс-секретарь МИД Армении о заявлениях Алиева

Во время военного парада в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь сделал громкие заявления, применив милитаристскую риторику.

В частности, президент Азербайджана Алиев заявил, что война с Арменией не завершена, «завершен только ее первый этап».

Он снова ввел в заблуждение собственный народ, убеждая, будто в результате военной операции в Нахиджеване в июне 2018 года азербайджанская сторона прошла вперед. На эти, несоответствующие действительности заявления откликнулся пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Главнокомандующий оловянными солдатиками вновь штурмует самым современным оружием всевозможные высоты, включая почту и телеграф.

Азербайджанский народ с горечью подтверждает - мудрость не передается по наследству»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опровергает слухи о том, будто противник существенно продвинулся в направлении села Арени, завоевав высоту, тем самым получив серьезное преимущество в отношении наших позиций. С тактической и стратегической позиций в направлении Нахиджевана не было никаких изменений. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе прямой трансляции на Facebook.

На вопрос Самвела Чахаляна о том, что, согласно некоторым сведениям, «противник существенно продвинулся в направлении села Арени, завоевав высоту, тем самым получив серьезное преимущество в отношении наших позиций», Пашинян сказал, что «завоевания важной высоты не было». «Территории, которые в настоящее время находятся под контролем Азербайджана, всегда были под его контролем. Ничего не изменилось. Имела место определенная передислокация позиций. Когда Азербайджан заявляет, что держит на прицеле дорогу Ереван-Лачин, то скажу, что с 1992-93 гг. эта дорога под прицелом. В этом плане ничего не изменилось. В направлении Нахиджевана было передвижений позиций», - заявил Пашинян.

По его слова, Азербайджан передвинул позиции в разных направлениях. «Я не хочу сейчас касаться темы, передвинули мы наши позиции или нет. С тактической и стратегической позиций в направлении Нахиджевана не было никаких изменений. Возникла определенная напряженность, и ситуация остается таковой. Но пропаганда Азербайджана по этому поводу нелепа. Мы работаем над тем, чтобы сделать управляемыми риски, вызванные передвижением позиций», - заверил он.

Пашинян назвал абсурдом утверждения азербайджанской стороны о заселении деревни Гюннут. «Деревня продолжает оставаться в поле зрения и под контролем армянских войск, никакого заселения не может быть. С точки зрения военных рисков никаких изменений не произошло. Я не говорю, что мы вообще не должны беспокоиться, однако и не говорю, что должны быть в напряжении. Мы должны сохранять бдительность по всем направлениям, в том числе, и нахиджеванском», - сказал он.