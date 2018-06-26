Мудрость не передается по наследству: пресс-секретарь МИД Армении о заявлениях Алиева
Во время военного парада в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь сделал громкие заявления, применив милитаристскую риторику.
В частности, президент Азербайджана Алиев заявил, что война с Арменией не завершена, «завершен только ее первый этап».
Он снова ввел в заблуждение собственный народ, убеждая, будто в результате военной операции в Нахиджеване в июне 2018 года азербайджанская сторона прошла вперед. На эти, несоответствующие действительности заявления откликнулся пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Главнокомандующий оловянными солдатиками вновь штурмует самым современным оружием всевозможные высоты, включая почту и телеграф.
Азербайджанский народ с горечью подтверждает - мудрость не передается по наследству»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опровергает слухи о том, будто противник существенно продвинулся в направлении села Арени, завоевав высоту, тем самым получив серьезное преимущество в отношении наших позиций. С тактической и стратегической позиций в направлении Нахиджевана не было никаких изменений. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе прямой трансляции на Facebook.
На вопрос Самвела Чахаляна о том, что, согласно некоторым сведениям, «противник существенно продвинулся в направлении села Арени, завоевав высоту, тем самым получив серьезное преимущество в отношении наших позиций», Пашинян сказал, что «завоевания важной высоты не было». «Территории, которые в настоящее время находятся под контролем Азербайджана, всегда были под его контролем. Ничего не изменилось. Имела место определенная передислокация позиций. Когда Азербайджан заявляет, что держит на прицеле дорогу Ереван-Лачин, то скажу, что с 1992-93 гг. эта дорога под прицелом. В этом плане ничего не изменилось. В направлении Нахиджевана было передвижений позиций», - заявил Пашинян.
По его слова, Азербайджан передвинул позиции в разных направлениях. «Я не хочу сейчас касаться темы, передвинули мы наши позиции или нет. С тактической и стратегической позиций в направлении Нахиджевана не было никаких изменений. Возникла определенная напряженность, и ситуация остается таковой. Но пропаганда Азербайджана по этому поводу нелепа. Мы работаем над тем, чтобы сделать управляемыми риски, вызванные передвижением позиций», - заверил он.Пашинян назвал абсурдом утверждения азербайджанской стороны о заселении деревни Гюннут. «Деревня продолжает оставаться в поле зрения и под контролем армянских войск, никакого заселения не может быть. С точки зрения военных рисков никаких изменений не произошло. Я не говорю, что мы вообще не должны беспокоиться, однако и не говорю, что должны быть в напряжении. Мы должны сохранять бдительность по всем направлениям, в том числе, и нахиджеванском», - сказал он.
- Мы нуждаемся в более ответственной и разумной переговорной стороне: Ответ Зограба
Мнацаканяна Алиеву
- Армянская сторона не начнет войну, это Азербайджан использует военную риторику:
Пашинян
- Представитель ЕС обеспокоен накоплением азербайджанской военной техники на границе
с Арменией и на линии соприкосновения
- На нахичеванском участке наблюдается некоторое напряжение, но ситуация находится
под контролем: замминистра
- Четкой договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана нет: Тигран Балаян