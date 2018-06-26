Президент Македонии отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны

Президент Республики Македония Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение об изменении государственного названия.

Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, глава государства заявил, что "не имеет полномочий подписывать данное соглашение". Ранее Иванов призвал парламент начать процедуру импичмента в его отношении в связи с позицией по государственному названию. Такая реакция президента последовала на заявления премьер-министра РМ Зорана Заева в интервью македонскому телеканалу "Канал 5". Глава кабмина республики в частности отметил, что если президент блокирует соглашение с Грецией, парламентское большинство рассмотрит вопрос о начале его импичмента.

17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.



