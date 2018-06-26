СМИ: США заморозили финансовую помощь Палестине

США заморозили финансовую помощь Палестине в рамках реализации "Акта Тейлора Форса". Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил израильский телеканал I24 News на своем сайте.

"Акт Тейлора Форса" предполагает приостановку финансовой помощи сектору Газа и Западному берегу реки Иордан до тех пор, пока Палестинская национальная администрация (ПНА) не выполнит четыре условия: прекращение финансирования террористов; отмена закона, позволяющего делать такие выплаты; принятие "заслуживающих доверия шагов" для прекращения "палестинского терроризма"; "публичное осуждение" и расследование таких актов насилия.

Представитель властей Палестины подтвердил телеканалу информацию о прекращении финансирования. До сегодняшнего дня США были мировым лидером по объемам выделяемой Палестине финансовой помощи.

"Акт Тейлора Форса" был принят Конгрессом США 23 марта 2018 года. Билль был назван по имени убитого в Израиле в 2016 году палестинским экстремистом американского гражданина.