Ара Баблоян принял новоназначенного посла Японии в Армении Джуна Ямада

26 июня председатель НС Ара Баблоян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении в РА Джуна Ямада. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Поздравив и пожелав успехов послу, спикер парламента выразил надежду, что г-н Ямада своей деятельностью посодействует активизации и дальнейшему развитию армяно-японского сотрудничества.

Председатель НС, обратившись к углублению двусторонних межпарламентских отношений, подчеркнул важность активных контактов и взаимных поездок действующих в законодательных органах групп дружбы.

Положительно охарактеризовав сформировавшиеся дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество двух стран, А.Баблоян выразил признательность правительству Японии за многолетнюю реализацию в РА программ помощи.

Глава парламента высоко оценил взвешенную позицию японских властей в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В этом русле руководитель законодательного органа констатировал, что проблема должна быть решена исключительно мирным переговорным путем, в рамках МГ ОБСЕ.

А.Баблоян, коснувшись последних событий в Армении, выразил надежду, что двусторонние дружественные отношения будут продолжаться.

Поблагодарив за теплый прием, г-н Ямада заверил, что поспособствует расширению сотрудничества между Японией и Арменией в различных сферах.

Посол также подчеркнул важность оживления парламентских отношений двух стран и взаимных визитов.

На встрече были затронуты также вопросы сотрудничества в культурной, торгово-экономической, здравоохранительной сферах, а также в области информационных технологий.