ЧМ-2018: как японские фанаты приучили других убирать за собой

Мамору и Пароши, футбольные фанаты из Японии, общаются с людьми на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, передает Арменпресс.

Они смотрят друг на друга и хихикают перед тем, как ответить на уже тысячный по счету вопрос, который задают им с начала чемпионата: почему японские болельщики убирают за собой мусор.

Видео, записанное на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске после победы японской сборной над Колумбией со счетом 2:1, быстро распространилось по соцсетям, и теперь люди хотят знать об этом больше.

"Такова японская культура", - отвечают Мамору и Пароши.

Это не просто тренд соцсетей. Страсть японцев к чистоте пришлась по душе болельщикам из других стран, например, Сенегала и Бразилии, которые стали делать то же самое.

Для японских болельщиков удивительно то, что они удивляют других.

"Если мы намусорили, мы должны этот мусор убрать. Для Японии это в порядке вещей", - объясняет Мамору, быстро поговорив с Пароши по-японски.

У этого явления есть название - "соу ши". У этого слова в японском языке сразу несколько значений, в частности "уборка, которая заключается в том, чтобы чистить и подметать".

"Соу ши" - это не просто практика поведения именно на стадионе, это целая философия, которую в Японии преподают.

В японских школах ученики выполняют самые разные задания, например, поют ванные, подметают полы, моют посуду. Задача состоит в том, чтобы научить детей и подростков заботиться о чистоте мест общего пользования.

"Мы так рано начинаем этому учиться, что потом эта привычка сопровождает нас в любом месте, куда бы мы ни отправились", - рассказал Би-би-си еще один японский болельщик, Чикако Эхара.