В Южной Корее 32 человека пострадали при взрыве на стройке, сообщили СМИ

Тридцать два человека пострадали в Южной Корее в результате взрыва и пожара на стройке в городе Седжон, четверо из них получили тяжелые травмы, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.

По свидетельствам очевидцев, в районе Сэром-дон раздался взрыв и поднялся столб черного дыма, как при извержении вулкана.

Агентство Рёнхап передает, что в пожарную часть поступил сигнал о взрыве и задымлении на строящейся подземной стоянке. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, среди пострадавших — 12 граждан Китая. Все они были госпитализированы.