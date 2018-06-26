Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян покинет пост первого зампредседателя РПА. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

«Я оцениваю это решение, как очень нормальное. Карен Карапетян – зрелый политический деятель, и он сам решает быт ему первым замом, или нет. Я с уважением отношусь к его решению»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

На вопрос, кто заменит Карена Карапетяна на посту первого зампредседателя РПА, Эдуард Шармазанов ответил, что избрание председателя и зампредседателя партии – прерогатива совета РПА.

На вопрос, не является ли это побегом из РПА, Эдуард Шармазанов ответил, что нет, это не побег. «Нет, это не побег. Он – как первый зампредседателя РПА, считает, что в создавшихся условиях не столь активен, он считает, что не так уж справедливо – оставаться на этом посту, не будучи особо активным»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

По его словам, Карен Карапетян не покинет РПА, такого разговора не было. На замечание о том, что Карен Карапетян во время парламентских выборов 2017 года был лицом РПА, Эдуард Шармазанов ответил: «Когда-то и Никол Пашинян был лицом АНК, но затем он основал свою партию «Гражданский договор»».