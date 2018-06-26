В Армении имеются неоптимально сформированные судебные территории: Гагик Арутюнян

Административное правосудие в Армении нуждается в законодательных реформах и конструктивных решениях.

Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения на тему «Формирование административного правосудия и его развитие в Армении» сказал председатель Высшего судебного совета Армении Гагик Арутюнян. По его словам, в этой отрасли Армения пока сделала первые шаги.

«У нас есть резиденции, например, в Веди, где нагрузка составляет примерно 390 дел за год, тогда как в Ереване их – 790. Подобная неравномерность нагрузки свидетельствует о неоптимальности сформированных судебных территорий»,- сказал он.

По его словам, возникают проблемы и при назначениях и перемещениях судей и пр. Пока в этих вопросах нет законодательного урегулирования.

По его словам, административное правосудие в Армении должно получить новое качество.

«Новое качество должно быть обусловлено независимостью как судебной власти, так и судей. Должно сформироваться должное доверие к системе, и это не делается пропагандой: это происходит по результатам работы и системных реформ»,- сказал он.