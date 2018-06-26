Умер поэт Андрей Дементьев

Известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался во вторник в Москве на 90-м году жизни, как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в медицинских кругах.

"Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни", - сказал собеседник "Интерфакса".

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал "Юность", который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен "Алёнушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и другим.

В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.