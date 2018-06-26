СМИ: сирийская армия овладела несколькими населенными пунктами на юге-западе страны

Подразделения сирийской армии установили полный контроль над несколькими населенными пунктами в провинции Дераа, расположенной на юго-западе республики. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил телеканал Al Manar.

По его данным, последнее наступление - часть крупной операции, целью которой является освобождение юго-западных районов страны от боевиков и вооруженной оппозиции. В результате операции сирийская армия взяла под контроль деревню Бусер Эль-Харир, в районе которой в течение многих лет шли бои, а также деревню Мелихит Эль-Аташ.

Телеканал отмечает, что теперь правительственные силы полностью установили контроль над районом Ладжат, который находится на стыке южных провинций Дераа и Эс-Сувейда. Расположенные там пещеры боевики используют в качестве своих баз и совершают оттуда вооруженные вылазки.



