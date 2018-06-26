В Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов
Поезд сошел с рельсов в Австрии, в результате чего могли пострадать до 80 человек, в том числе дети, как передает Арменпресс, об этом сообщает портал OE24.
Как сообщает портал, инцидент произошел во вторник у города Санкт-Пёльтен. Два вагона поезда сошли с рельсов на узкоколейной железной дороге, которая соединяет Санкт-Пёльтен с городом Мариацелль.
Как сообщил представитель пожарной команды Франц Респергер, в поезде находились несколько десятков человек, преимущественно дети. По предварительным данным, один человек получил тяжелые ранения.
- 13:41 В Южной Корее 32 человека пострадали при взрыве на стройке, сообщили СМИ
- 13:21 Умер поэт Андрей Дементьев
- 13:18 СМИ: сирийская армия овладела несколькими населенными пунктами на юге-западе страны
- 13:15 В Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов
- 13:08 Австралиец заснял выпрыгнувшего из воды 20-тонного кита
- 13:02 Отшельника, 30 лет жившего на необитаемом острове в Японии, вернули к людям
- 12:51 В Ереване будет прекращена эксплуатация микроавтобусов по маршруту номер 11
- 12:42 Очередное заседание Совета старейшин Еревана состоится в сентябре
- 12:40 Не надо спешить и забегать вперед: Камо Ареян – об отставке Тарона Маргаряна
- 12:14 Разведчики ЮВО совершенствуют навыки применения современных средств разведки в горах Армении
- 12:07 Трамп оценил свои отношения с женой
- 11:50 ЕС пообещал соблюдать условия сделки по иранскому атому до тех пор, пока это делает Тегеран
- 11:44 Тарон Маргарян не участвует в заседании Совета старейшин Еревана по причине проблем со здоровьем
- 11:25 Взрыв в кратере вулкана на Гавайях спровоцировал землетрясение магнитудой 5,2
- 11:21 Джордж Буш - старший завел служебную собаку по кличке Салли
- 11:12 Французский гитарист Тибо Ковeн провел в Армении мастер-класс
- 10:44 Кадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублей
- 10:41 В ДТП в Гюмри погиб гражданин РФ
- 10:29 В Китае более 120 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за дождей
- 10:19 Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций
- 10:18 Белый дом призвал Турцию предпринять шаги для укрепления демократии в стране
- 10:16 Помпео не стал называть временные рамки денуклеаризации КНДР
- 10:14 СМИ: два авиалайнера столкнулись в аэропорту Сеула
- 10:11 Британский парламент проголосовал за расширение аэропорта Хитроу
- 10:04 AFP: две израильские ракеты упали в окрестностях аэропорта Дамаска
- 09:48 Евросоюз планирует программу помощи сирийским армянам, нашедшим приют в Армении
- 09:43 Европейские индексы - 25-06-18
- 09:35 Американские индексы снизились - 25-06-18
- 09:33 Цены на цветные металлы - 25-06-18
- 09:32 Цены на драгоценные металлы снизились - 25-06-18
- 09:30 Цены на нефть снизились - 25-06-18
- 01:34 С тактической и стратегической позиций в направлении Нахиджевана не было никаких изменений:премьер-министр Армении
- 01:02 Призываю прививаться: Пашинян уверил, что Армения приобретет самые качественные вакцины
- 00:16 Армянская сторона не начнет войну, это Азербайджан использует военную риторику: Пашинян
- 25.06-21:53 Бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян арестован
21:16, 19.06.2018
Просмотрели 1686 раз Компания «Газпром-Армения» снижает цену на газ для социально необеспеченных потребителей
18:53, 19.06.2018
Просмотрели 1437 раз Газета «Коммерсант» сообщает о намерении Москва поставить Еревану боевые самолеты Су-30СМ
13:50, 23.06.2018
Просмотрели 1388 раз Благодаря разъяснительной работе военной полиции сданы оружие, боеприпасы и солдатское обмундирование
17:28, 23.06.2018
Просмотрели 1361 раз Эксперты прогнозируют победу Эрдогана на президентских выборах в Турции
13:38, 19.06.2018
Просмотрели 1317 раз МИД Ирана: на Ближнем Востоке размещено 80 ядерных зарядов