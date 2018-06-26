В Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов

Поезд сошел с рельсов в Австрии, в результате чего могли пострадать до 80 человек, в том числе дети, как передает Арменпресс, об этом сообщает портал OE24.

Как сообщает портал, инцидент произошел во вторник у города Санкт-Пёльтен. Два вагона поезда сошли с рельсов на узкоколейной железной дороге, которая соединяет Санкт-Пёльтен с городом Мариацелль.

Как сообщил представитель пожарной команды Франц Респергер, в поезде находились несколько десятков человек, преимущественно дети. По предварительным данным, один человек получил тяжелые ранения.