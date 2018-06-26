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Австралиец заснял выпрыгнувшего из воды 20-тонного кита


Вертикальный прыжок 20-тонного горбатого кита из воды был запечатлен на камеру у восточного побережья Австралии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Прыжок снял фотограф дикой природы Джон Гудридж во время круиза по наблюдению за китами.

«Все произошло очень быстро и продолжалось менее двух секунд», — сказал фотограф.

Взрослые горбатые киты вырастают до 18 метров в длину, достигая веса в 50 тонн.

 




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