Мэрия Еревана сообщает, что в обслуживании городского транспорта произойдут перемены. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В частности, по причине отказа организатора маршрута, в Ереване будет прекращена эксплуатация микроавтобусов по маршруту номер 11.

Для обслуживания пассажиров, пользующихся этим маршрутом, будет работать автобус номер 18, следующий с ж/д вокзала до Мушавана.

Мэрия просит прощения за причиненные неудобства.