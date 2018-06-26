Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июнь

В Ереване будет прекращена эксплуатация микроавтобусов по маршруту номер 11


Мэрия Еревана сообщает, что в обслуживании городского транспорта произойдут перемены. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В частности, по причине отказа организатора маршрута, в Ереване будет прекращена эксплуатация микроавтобусов по маршруту номер 11.

Для обслуживания пассажиров, пользующихся этим маршрутом, будет работать автобус номер 18, следующий с ж/д вокзала до Мушавана.

Мэрия просит прощения за причиненные неудобства.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации