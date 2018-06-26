Очередное заседание Совета старейшин Еревана состоится в сентябре, во второй вторник. Как передает «Арменпресс», об этом сказал на заседании совета старейшин Еревана вице-мэр Камо Ареян.

В повестке заседания Совета старейшин Еревана было 8 вопросов, которые были приняты или единогласно, или подавляющим большинством голосов.

С повестки был снят вопрос о передаче в качестве дара имущества фонда «Ереван», по причине того, что СНБ проводит расследование в фонде «Ереван». «Изъяты все документы, задержан директор фонда, и, поскольку нет идеи о дальнейших развитиях, вопрос о передаче в качестве дара имущества фонда «Ереван» снят с повестки»,- сказал вице-мэр Камо Ареян.

Почти все выступления членов Совета старейшин Еревана были вне повестки, а вице-мэр Камо Ареян призывал их не политизировать свои оценки и уважать своих товарищей по Совету старейшин Еревана.